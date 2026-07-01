Exposition de sculptures et de fresques, Chapelle de Couasnon, Olivet

Informations pratiques

Exposition de sculptures et de fresques 19 et 20 septembre Chapelle de Couasnon Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle de Couasnon, ancienne chapelle du XVIIIᵉ, expose des statues en bois sculptés de personnages historiques et des fresques sur les murs.

La chapelle est abritée sous un grand cèdre classé arbre remarquable.

Une nouvelle statue est actuellement en cours de réalisation.

Chapelle de Couasnon 196 Impasse du Château, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire http://chapelledecouasnon.free.fr/ https://www.facebook.com/Chapelle-de-Couasnon-Olivet-433170940202408 Ancienne chapelle du XVIIIe siècle. Elle se trouvait près de la cour d’honneur du château, au bout d’une large avenue appelée aujourd’hui Impasse du château (près de l’horloge fleurie).

Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été en partie restaurée et accueille des expositions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y sont présentées.

Savez-vous qu’elle a jadis abrité une admirable sculpture en marbre appelée « Vierge d’Olivet », aujourd’hui exposée au musée du Louvre !?

La chapelle de Couasnon, ancienne chapelle du XVIIIᵉ, expose des statues en bois sculptés de personnages historiques et des fresques sur les murs.

©Rodolphe Servais