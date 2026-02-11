Conférence La dalle de verre Sculpter le verre, bâtir la lumière à Niort Le Séchoir, Port Boinot Niort

Conférence La dalle de verre Sculpter le verre, bâtir la lumière à Niort

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Conférence animée par Sylvie Rebiffé, vitrailliste et mosaïste. Mise au point dans les années 1928-1930, la technique de la dalle de verre connaît un formidable essor dans les années 1960 avec de très grandes réalisations. À partir des 1980, la dalle de verre devient moins courante, mais reste un matériau d’exception, apprécié pour des œuvres patrimoniales ou des projets artistiques de prestige. Aujourd’hui, la technique classique de dalle de verre dans le mortier continue d’être utilisée, mais avec quelques innovations nouvelles résines ou liants pour remplacer partiellement le ciment, découpe laser ou scies modernes, combinaison avec verre clair, gravé ou imprimé.

Accueil à partir de 10h30.

Gratuit sur inscription www.vivre-a-niort.com .

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 78 05 sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

