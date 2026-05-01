Conférence La fabuleuse histoire de l’huître plate ‘ rue du Bois de la Salle Le Tour-du-Parc

Le Tour-du-Parc

Conférence La fabuleuse histoire de l’huître plate ‘

rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Conférence gratuite autour de la fabuleuse histoire de l’huître plate, animée par la biologiste en cultures marines Hélène Cochet et Alain Dreano, ancien directeur général du Comité régional de la conchyliculture.

Des pêcheries à la naissance de l’ostréiculture, venez en apprendre plus sur l’huître plate, native des côtes européennes, et seule huître connue jusqu’au siècle dernier. Avec Hélène Cochet, biologiste en cultures marines et spécialiste de l’huître plate et Alain Dreano, ancien directeur général du Comité régional de la conchyliculture. A l’issue de la conférence, nous aurons le plaisir de vous offrir une dégustation d’huitres plates en compagnie des intervenants.

Places limitées.

Réservation obligatoire.

Conférence gratuite.

Durée 2h .

rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc 56370 Morbihan Bretagne +33 2 21 02 56 71

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English :

L’événement Conférence La fabuleuse histoire de l’huître plate ‘ Le Tour-du-Parc a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 56