CONFÉRENCE LA FLORE DU LUCHONNAIS Cazeaux-de-Larboust
vendredi 14 août 2026 · Cazeaux-de-Larboust
Informations pratiques
Cazeaux-de-Larboust
CONFÉRENCE LA FLORE DU LUCHONNAIS
ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Proposée par Lionel Belhacène, botaniste spécialisé des espèces sauvages des Pyrénées.
Lionel Belhacène contribue à l’inventaire des espèces sauvages des Pyrénées. Ce botaniste éclairé arpente les pentes du luchonnais depuis plus de vingt ans.
Ainsi vous le retrouverez peut-être au cap des Hittes, aux Boums de vénasque, au Ru d’Enfer, au sommet de l’Antenac…
Libre participation au bénéfice de l’association Les Amis de l’église de Cazeaux de Larboust. .
ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr
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English :
Proposed by Lionel Belhacène, a botanist specializing in the wild species of the Pyrenees.
L’événement CONFÉRENCE LA FLORE DU LUCHONNAIS Cazeaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE