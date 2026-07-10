Informations pratiques

Cazeaux-de-Larboust

CONFÉRENCE LA FLORE DU LUCHONNAIS

ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Proposée par Lionel Belhacène, botaniste spécialisé des espèces sauvages des Pyrénées.

Lionel Belhacène contribue à l’inventaire des espèces sauvages des Pyrénées. Ce botaniste éclairé arpente les pentes du luchonnais depuis plus de vingt ans.

Ainsi vous le retrouverez peut-être au cap des Hittes, aux Boums de vénasque, au Ru d’Enfer, au sommet de l’Antenac…

Libre participation au bénéfice de l’association Les Amis de l’église de Cazeaux de Larboust. .

ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr

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English :

Proposed by Lionel Belhacène, a botanist specializing in the wild species of the Pyrenees.

L’événement CONFÉRENCE LA FLORE DU LUCHONNAIS Cazeaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE