Informations pratiques

Courgenard

Conférence La guerre de Vendée

Salle des fêtes Courgenard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 17:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Venez assister à une conférence intitulée La guerre en Vendée présentée par M. Jean Claude Bonnaud

Rendez-vous à la salle des fêtes de Courgenard le samedi 13 février à 17 h

Contacter l’organisateur pour toute information .

Salle des fêtes Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

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English :

L’événement Conférence La guerre de Vendée Courgenard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude