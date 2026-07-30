Conférence La guerre de Vendée Courgenard
samedi 13 février 2027 · Courgenard
Informations pratiques
Courgenard
Conférence La guerre de Vendée
Salle des fêtes Courgenard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 17:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Venez assister à une conférence intitulée La guerre en Vendée présentée par M. Jean Claude Bonnaud
Rendez-vous à la salle des fêtes de Courgenard le samedi 13 février à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information .
Salle des fêtes Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05
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English :
L’événement Conférence La guerre de Vendée Courgenard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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