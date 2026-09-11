conférence : la halle, une histoire au cœur de Savenay, Place des Halles, Savenay
samedi 19 septembre 2026 · Place des Halles · Savenay
Informations pratiques
conférence : la halle, une histoire au cœur de Savenay Samedi 19 septembre, 09h30 Place des Halles Loire-Atlantique
billetterie à partir du 1er septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
La halle, une histoire au coeur de Savenay.
Plongez dans le passé de cet édifice qui a traversé les époques. Découvrez son rôle central dans la vie locale et son impact sur l »écolution de notre centre-ville.
Place des Halles place des halles, savenay Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ville-de-savenay.mapado.com/ »}]
La halle, une histoire au coeur de Savenay.
©ville de Savenay
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