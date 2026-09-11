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conférence : la halle, une histoire au cœur de Savenay, Place des Halles, Savenay

samedi 19 septembre 2026 · Place des Halles · Savenay

conférence : la halle, une histoire au cœur de Savenay, Place des Halles, Savenay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place des Halles
Adresse
place des halles, savenay
Ville
44260 Savenay
Département
Loire-Atlantique
Tarif
billetterie à partir du 1er septembre

conférence : la halle, une histoire au cœur de Savenay Samedi 19 septembre, 09h30 Place des Halles Loire-Atlantique

billetterie à partir du 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

La halle, une histoire au coeur de Savenay.
Plongez dans le passé de cet édifice qui a traversé les époques. Découvrez son rôle central dans la vie locale et son impact sur l »écolution de notre centre-ville.

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La halle, une histoire au coeur de Savenay.

©ville de Savenay

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