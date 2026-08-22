Informations pratiques

Savenay

Portes ouvertes Cyclo-VTT-Savenay

6 Rue Victor Hugo Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rejoignez le club Cyclo-VTT-Savenay lors de leurs journées portes ouvertes.

Samedi 19 septembre à 8h30 CYCLO (1 groupe débutant et 1 groupe expérimenté)

Dimanche 20 septembre à 8h30 VTT et GRAVEL (1 groupe débutant et 1 groupe expérimenté)

Contactez l’association pour plus d’informations. .

6 Rue Victor Hugo Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 78 36 28 contactpresident@cyclo-vtt-savenay.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes Cyclo-VTT-Savenay Savenay a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon