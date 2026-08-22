Portes ouvertes Cyclo-VTT-Savenay Savenay
samedi 19 septembre 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Portes ouvertes Cyclo-VTT-Savenay
6 Rue Victor Hugo Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Rejoignez le club Cyclo-VTT-Savenay lors de leurs journées portes ouvertes.
Samedi 19 septembre à 8h30 CYCLO (1 groupe débutant et 1 groupe expérimenté)
Dimanche 20 septembre à 8h30 VTT et GRAVEL (1 groupe débutant et 1 groupe expérimenté)
Contactez l’association pour plus d’informations. .
6 Rue Victor Hugo Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 78 36 28 contactpresident@cyclo-vtt-savenay.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes Cyclo-VTT-Savenay Savenay a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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