Informations pratiques

Savenay

Exposition En face de Coline Moegling

15 Boulevard de la Loire Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-08-29

Découvrez l’exposition En face de Coline Moegling, accueillie en résidence au Au 15 Boulev’arts de la Loire. .

15 Boulevard de la Loire Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 08 83 66 15blvrt@gmail.com

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English :

L’événement Exposition En face de Coline Moegling Savenay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay