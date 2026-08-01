AGENDA · Savenay
Exposition En face de Coline Moegling Savenay
samedi 29 août 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Exposition En face de Coline Moegling
15 Boulevard de la Loire Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-08-29
Découvrez l’exposition En face de Coline Moegling, accueillie en résidence au Au 15 Boulev’arts de la Loire. .
15 Boulevard de la Loire Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 08 83 66 15blvrt@gmail.com
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English :
L’événement Exposition En face de Coline Moegling Savenay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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