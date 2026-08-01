Informations pratiques

Savenay

Les Foulées du Sillon

Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La 31ième édition des Foulées du Sillon aura lieu le dimanche 30 août 2026 et proposera les courses suivantes

Le Trail du Sillon 31 km, D+ 700m

Départ 8h30,

Les Foulées du Sillon 18 km, D+ 240 m

Départ 9h00,

La Sillonnette 8 km, D+ 140 m

Départ 10h30, .

Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 24 83 53 fouleesdusillon@gmail.com

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English :

L’événement Les Foulées du Sillon Savenay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay