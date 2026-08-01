Place à la fête Savenay
vendredi 28 août 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Place à la fête
Place des Halles Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Après une première édition qui a rencontré un vif succès, Place à la fête revient le vendredi 28 août pour une nouvelle soirée festive au cœur de Savenay.
De 18h à 22h30, venez profiter d’une ambiance conviviale dans le centre-ville, entre marché de créateurs, spectacles déambulatoires, musique et restauration chez les commerçants.
Programme
Dès 18h Marché de créateurs
Animations
18h30 et 20h30 Berlingots et Friandises
19h30 et 21h30 Giorgio Harmonie
Avant la rentrée, venez partager l’une des dernières soirées de l’été dans un centre-ville vivant, animé et ouvert à tous. .
Place des Halles Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39
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English :
L’événement Place à la fête Savenay a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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