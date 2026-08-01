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AGENDA · Savenay

Place à la fête Savenay

vendredi 28 août 2026 · Savenay

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place des Halles
Ville
44260 Savenay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Savenay

Place à la fête

Place des Halles Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Après une première édition qui a rencontré un vif succès, Place à la fête revient le vendredi 28 août pour une nouvelle soirée festive au cœur de Savenay.
De 18h à 22h30, venez profiter d’une ambiance conviviale dans le centre-ville, entre marché de créateurs, spectacles déambulatoires, musique et restauration chez les commerçants.

Programme
Dès 18h Marché de créateurs

Animations
18h30 et 20h30 Berlingots et Friandises
19h30 et 21h30 Giorgio Harmonie

Avant la rentrée, venez partager l’une des dernières soirées de l’été dans un centre-ville vivant, animé et ouvert à tous.   .

Place des Halles Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39 

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English :

L’événement Place à la fête Savenay a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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