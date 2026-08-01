Informations pratiques

Savenay

Place à la fête

Place des Halles Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Après une première édition qui a rencontré un vif succès, Place à la fête revient le vendredi 28 août pour une nouvelle soirée festive au cœur de Savenay.

De 18h à 22h30, venez profiter d’une ambiance conviviale dans le centre-ville, entre marché de créateurs, spectacles déambulatoires, musique et restauration chez les commerçants.

Programme

Dès 18h Marché de créateurs

Animations

18h30 et 20h30 Berlingots et Friandises

19h30 et 21h30 Giorgio Harmonie

Avant la rentrée, venez partager l’une des dernières soirées de l’été dans un centre-ville vivant, animé et ouvert à tous. .

Place des Halles Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39

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English :

L’événement Place à la fête Savenay a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay