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AGENDA · Savenay

Animation Pêche aux leurres Savenay

mercredi 9 septembre 2026 · Savenay

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
La Vallée Mabile
Ville
44260 Savenay
Département
Loire-Atlantique
Tarif
10 10

Savenay

Animation Pêche aux leurres

La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

La fédération de Loire Atlantique pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques organise des animations pêche à destination du grand public.

Une façon de valoriser et faire découvrir des lieux et un savoir faire.   .

La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Animation Pêche aux leurres Savenay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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