Animation Pêche aux leurres Savenay
mercredi 9 septembre 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Animation Pêche aux leurres
La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
La fédération de Loire Atlantique pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques organise des animations pêche à destination du grand public.
Une façon de valoriser et faire découvrir des lieux et un savoir faire. .
La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
L’événement Animation Pêche aux leurres Savenay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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