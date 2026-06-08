La Pataugeoire Guinguette du Lac Savenay Savenay
La Pataugeoire Guinguette du Lac Savenay Savenay samedi 4 juillet 2026.
Savenay
La Pataugeoire Guinguette du Lac Savenay
La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-09-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05
Cet été, une guinguette s’installe au lac de Savenay aux dates suivantes
4 juillet
1er août
5 septembre
Sur place, vous trouverez
Une buvette
De la bonne ambiance
Concerts ou spectacles vivants
Horaires 18h30 → 22h30
Lieu au lac de Savenay, entre la piscine et la Vallée des Korrigans,
Pour faire vivre ce beau projet, un appel à des bénévoles est lancé. Si vous êtes motivés, rendez-vous le samedi 13 juin pour en savoir plus et apporter votre énergie .
La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.pataugeoire.savenay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Pataugeoire Guinguette du Lac Savenay Savenay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
À voir aussi à Savenay (Loire-Atlantique)
- Histoires à croquer musicales Rue du Parc des Sports Savenay 17 juin 2026
- Robinson Crusoé Savenay 18 juin 2026
- Fête de la musique Savenay 19 juin 2026
- Espace et Vie en fête Savenay 26 juin 2026
- Fil O Lac Savenay 28 juin 2026