Savenay

La Pataugeoire Guinguette du Lac Savenay

La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

Cet été, une guinguette s’installe au lac de Savenay aux dates suivantes

4 juillet

1er août

5 septembre

Sur place, vous trouverez

Une buvette

De la bonne ambiance

Concerts ou spectacles vivants

Horaires 18h30 → 22h30

Lieu au lac de Savenay, entre la piscine et la Vallée des Korrigans,

Pour faire vivre ce beau projet, un appel à des bénévoles est lancé. Si vous êtes motivés, rendez-vous le samedi 13 juin pour en savoir plus et apporter votre énergie .

La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.pataugeoire.savenay@gmail.com

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English :

L’événement La Pataugeoire Guinguette du Lac Savenay Savenay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay