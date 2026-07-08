Salon créateurs et artisans Savenay
mardi 28 juillet 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Salon créateurs et artisans
4 Rue Simone Veil Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-26
La résidence seniors Espace & Vie Savenay organise un Salon Créateurs et Artisans.
Cet événement a pour objectif de mettre à l’honneur les talents locaux en réunissant créateurs, artisans et producteurs du territoire dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
4 Rue Simone Veil Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 25 54 00 tino.turpin@espaceetvie.fr
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English :
L’événement Salon créateurs et artisans Savenay a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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