Du végé’nital à l’aérien et vice & versa par Delfe Savenay dimanche 12 juillet 2026.

Savenay

Du végé’nital à l’aérien et vice & versa par Delfe

15 Boulevard de la Loire Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-12

Delfe peint essentiellement sur des toiles en coton. Les techniques sont mixtes acryliques, encres, collages et depuis 2 ans la peinture végétale.

Quand on me demande qui je suis, en premier lieu je dis souvent que je suis une mère…

À travers mes créations, je questionne l’espace laissé et l’espace que l’on prend. Ce rapport à cette place de mère, mon rapport à ma féminité aussi.

À travers des évocations végétales, en résonnance avec le féminin, par les éléments complexes qui les composent, je tente depuis 10 ans d’explorer ma part sauvage, toujours reliée à des cycles.

Mes peintures avancent à mon rythme, selon mes états d’âme, mes disponibilités à vivre l’instant. Entre mon espace singulier et peut-être vers une résonnance plus universelle.

Vernissage le dimanche 12 juillet à partir de 15h. .

15 Boulevard de la Loire Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 08 83 66 15blvrt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Du végé’nital à l’aérien et vice & versa par Delfe Savenay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay