Goûter créatif à la manière d’Arcimboldo Savenay
Goûter créatif à la manière d’Arcimboldo Savenay mercredi 8 juillet 2026.
Savenay
Goûter créatif à la manière d’Arcimboldo
Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Amusez-vous à créer un portrait à l’aide de fleurs, fruits et légumes découpés et de différentes tailles à la manière du célèbre peintre italien Giuseppe Arcimboldo.
Atelier suivi d’un goûter.
Jeune public à partir de 6 ans, sur inscription. .
Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Goûter créatif à la manière d’Arcimboldo Savenay a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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