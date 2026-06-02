Savenay

Goûter créatif à la manière d’Arcimboldo

Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Amusez-vous à créer un portrait à l’aide de fleurs, fruits et légumes découpés et de différentes tailles à la manière du célèbre peintre italien Giuseppe Arcimboldo.

Atelier suivi d’un goûter.

Jeune public à partir de 6 ans, sur inscription. .

Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Goûter créatif à la manière d’Arcimboldo Savenay a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay