Le monde des dinosaures Savenay
samedi 29 août 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Le monde des dinosaures
Savenay Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Bienvenue dans Le Monde Des Dinosaures ! Préparez-vous à un voyage épique à travers le temps, où vous découvrirez les secrets de ces géants préhistoriques.
Le Monde Des Dinosaures vous offre un aperçu fascinant de la vie des dinosaures sur Terre, avec des spécimens vivants électroniquement animés en grandeur nature. Rencontrez plus de 40 dinosaures dont le redoutable Spinosaure, le pacifique Pachyrhinonsaure, l’imposant Iguanodon, et le géant des cieux, le Quetzalcoatlus et bien plus encore ! .
Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 1 89 43 03 50
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English :
L’événement Le monde des dinosaures Savenay a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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