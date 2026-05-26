Penmarch

Conférence La navigation à l’âge de bronze

Rue Edmond Michelet Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’âge du Bronze, les réseaux d’échanges se développent en raison de la demande croissante en cuivre et en étain les deux métaux nécessaires à la fabrication du bronze. Le transport maritime joue un rôle essentiel pour les échanges à longue distance. La navigation s’effectue principalement par cabotage les bateaux à voile et à rames longent les côtes atlantiques et méditerranéennes, faisant escale régulièrement pour commercer ou se ravitailler.

Certains bateaux remontent même jusque qu’en Scandinavie pour en rapporter l’ambre de la Baltique. Des épaves de navires de cette époque, chargées de marchandises diverses, ont été retrouvées au large des côtes britanniques et turques, confirmant l’intensité de ces échanges maritimes. La conférence fait le point sur les différents modèles de bateaux connus et sur leurs techniques de construction.

Conférence animée par Jean-René Chatillon. .

Rue Edmond Michelet Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26

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L’événement Conférence La navigation à l’âge de bronze Penmarch a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden