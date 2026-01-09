Journée polynésienne avenue de Skibbereen Penmarch
Journée polynésienne avenue de Skibbereen Penmarch samedi 6 juin 2026.
Journée polynésienne
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Polynésie s’invite à Penmarc’h ! Animations, marché polynésien, tatouage, spectacle en soirée, bar et petite restauration.
Organisée par l’association penmarc’haise Tipani Tahiti. .
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 46 10 06 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée polynésienne
L’événement Journée polynésienne Penmarch a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Destination Pays Bigouden