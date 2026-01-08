Goéland Masqué Festival du polar, de la BD et de la littérature jeunesse Salle Cap Caval Penmarch
samedi 23 mai 2026.
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
2026-05-23
Plus de 60 auteurs et autrices présents, des rencontres, lectures, animations, ateliers d’écriture et expositions autour du polar, de la BD et de la littérature jeunesse ! .
+33 6 86 87 22 44
