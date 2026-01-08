Goéland Masqué Festival du polar, de la BD et de la littérature jeunesse Salle Cap Caval Penmarch

Goéland Masqué Festival du polar, de la BD et de la littérature jeunesse

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Plus de 60 auteurs et autrices présents, des rencontres, lectures, animations, ateliers d’écriture et expositions autour du polar, de la BD et de la littérature jeunesse ! .

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 87 22 44

English : Goéland Masqué Festival du polar, de la BD et de la littérature jeunesse

