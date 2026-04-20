Les rendez-vous nature Balade à vélo sur les traces du train Birinik Parking du garage auto Motrio Penmarch

Penmarch

Les rendez-vous nature Balade à vélo sur les traces du train Birinik

Parking du garage auto Motrio 140 rue Danièle Casanova Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

L’ancienne voie ferrée du train Birinik est aménagée en piste cyclable reliant Pont-l’Abbé à Penmarc’h.

Une découverte à vélo des paysages, de la faune et de la flore, des dunes et marais du Steir.

Une boucle ponctuée de petites pauses ludiques pour s’émerveiller des différentes facettes du Pays bigouden.

Distance 10 km

Pour toutes les balades à vélo, le casque est conseillé (obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans).

Vélo en bon état et gilet fluo obligatoire.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Sur réservation. .

Parking du garage auto Motrio 140 rue Danièle Casanova Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Balade à vélo sur les traces du train Birinik

L’événement Les rendez-vous nature Balade à vélo sur les traces du train Birinik Penmarch a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden