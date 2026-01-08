Pardon de Sainte-Thumette Rue du Port Penmarch

Pardon de Sainte-Thumette

Rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Pardon de l’église Sainte-Thumette, célébration religieuse. Organisé par la paroisse.

L’église Sainte-Thumette a été construite aux 13ème, 15ème et 16ème siècles, elle est de style gothique flamboyant. L’association Tunvezh (Thumette en breton) contribue à sauvegarder et valoriser l’édifice. En 2017, elle a reçu le prix du Mécénat populaire au Carrousel du Louvre à Paris. L’église Sainte Thumette est classée aux Monuments historiques depuis 1916.

La paroisse Saint-Pierre de Kérity est créée par ordonnance épiscopale le 8 mars 1949 et l’église de Kérity, dédiée à Sainte Thumette, devient alors son église paroissiale. Cette église est à l’origine une chapelle et finit par être ruinée au 19ème siècle. Ses ruines sont classées au titre des Monuments historiques le 7 février 1916.

L’église fait l’objet d’une restauration en 1950 sous l’autorité des monuments historiques, pour être bénite le 3 juin 1951. En 2015 et 2016, l’édifice fait l’objet d’une nouvelle restauration. .

Rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pardon de Sainte-Thumette

L’événement Pardon de Sainte-Thumette Penmarch a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Destination Pays Bigouden