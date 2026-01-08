Super Loto Salle Cap Caval Penmarch
Super Loto Salle Cap Caval Penmarch dimanche 17 mai 2026.
Super Loto
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
2026-05-17
L’école de musique de Penmarc’h organise un super loto à la salle Cap Caval.
Loto, jackpot, bingo, 2 séries perso permettront aux participants de gagner de nombreux très beaux lots.
Buvette et petite restauration sur place.. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 62 93 13 74
