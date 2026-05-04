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Conférence La Normandie dans ses frontières Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Conférence La Normandie dans ses frontières Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Conférence La Normandie dans ses frontières Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer vendredi 14 août 2026.

Lieu : Abbaye de La Lucerne

Adresse : 1 L'Abbaye

Ville : 50320 La Lucerne-d'Outremer

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Lucerne-d’Outremer

Conférence La Normandie dans ses frontières

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-14

S’il est communément admis que le Duché de Normandie a été créé en 911, l’histoire de la formation de ses frontières l’est un peu moins. Une mise en abyme sur la dynamique de fondation et d’évolution sur le territoire qui deviendra la Normandie.

Conférence de Simon Tasset, guide conférencier indépendant.
Conférence incluse dans le billet d’entrée.   .

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98  accueil@abbaye-lucerne.fr

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English : Conférence La Normandie dans ses frontières

L’événement Conférence La Normandie dans ses frontières La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer

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