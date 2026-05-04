Conférence La Normandie dans ses frontières Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer
Conférence La Normandie dans ses frontières Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer vendredi 14 août 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Conférence La Normandie dans ses frontières
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
S’il est communément admis que le Duché de Normandie a été créé en 911, l’histoire de la formation de ses frontières l’est un peu moins. Une mise en abyme sur la dynamique de fondation et d’évolution sur le territoire qui deviendra la Normandie.
Conférence de Simon Tasset, guide conférencier indépendant.
Conférence incluse dans le billet d’entrée. .
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
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English : Conférence La Normandie dans ses frontières
L’événement Conférence La Normandie dans ses frontières La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer
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