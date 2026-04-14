Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise, Jardin Les Réages, La Lucerne-d’Outremer

Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise, Jardin Les Réages, La Lucerne-d’Outremer

Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise, Jardin Les Réages, La Lucerne-d’Outremer samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin Les Réages

Adresse : 1 les Réages, 50320 La Lucerne-d'Outremer

Ville : 50320 La Lucerne-d'Outremer

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise 6 et 7 juin Jardin Les Réages Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin Promenade d’inspiration anglaise, agrémenté d’arbres remarquables, d’arbutes de terre de bruyères et de vivaces. Il est jalonné de quelques éléments du patrimoine agricole.

Jardin Les Réages 1 les Réages, 50320 La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie
Jardin Promenade d’inspiration anglaise, agrémenté d’arbres remarquables, d’arbutes de terre de bruyères et de vivaces. Il est jalonné de quelques éléments du patrimoine agricole.

G. Dieudonné©

À voir aussi à La Lucerne-d'Outremer (Manche)