Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise, Jardin Les Réages, La Lucerne-d’Outremer
Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise, Jardin Les Réages, La Lucerne-d’Outremer samedi 6 juin 2026.
Visite libre d’un jardin d’inspiration anglaise 6 et 7 juin Jardin Les Réages Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Jardin Promenade d’inspiration anglaise, agrémenté d’arbres remarquables, d’arbutes de terre de bruyères et de vivaces. Il est jalonné de quelques éléments du patrimoine agricole.
Jardin Les Réages 1 les Réages, 50320 La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie
Jardin Promenade d’inspiration anglaise, agrémenté d’arbres remarquables, d’arbutes de terre de bruyères et de vivaces. Il est jalonné de quelques éléments du patrimoine agricole.
G. Dieudonné©
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