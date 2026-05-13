Le Trail de La Lucerne d’Outremer Le Bourg La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Le Trail de La Lucerne d’Outremer

Le Bourg CHAMPS DE LA FETE COMMUNAL La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans un cadre exceptionnel mêlant nature et patrimoine, ce deuxième trail vous invite à découvrir les paysages vallonnés de La Lucerne-d’Outremer, avec un passage incontournable par sa célèbre abbaye romane, joyau architectural niché au cœur de la forêt. Entre sentiers boisés, chemins ruraux et traversée historique, vivez une expérience sportive et culturelle unique !

Courses 21 km , 15.5 km, 10 km

Marche sportive de 10 km

Courses enfants .

Le Bourg CHAMPS DE LA FETE COMMUNAL La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 12 41 44 81 eschcomitedesfetes@gmail.com

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English : Le Trail de La Lucerne d’Outremer

L’événement Le Trail de La Lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer