La Lucerne-d’Outremer

Marché estival

PLACE DE LA HALLE La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-16

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-16

Marché estival tous les jeudis à partir de 18h00 du 16 juillet au 13 aout.

Nombreux producteurs locaux et artisans

Restauration sur place

Apéro concert

Entrée gratuite

18h-21h .

PLACE DE LA HALLE La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 61 52 11 communicartion@lalucerne.fr

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English : Marché estival

L’événement Marché estival La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer