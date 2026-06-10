Marché estival La Lucerne-d’Outremer
Marché estival La Lucerne-d’Outremer jeudi 16 juillet 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Marché estival
PLACE DE LA HALLE La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-16
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-16
Marché estival tous les jeudis à partir de 18h00 du 16 juillet au 13 aout.
Nombreux producteurs locaux et artisans
Restauration sur place
Apéro concert
Entrée gratuite
18h-21h .
PLACE DE LA HALLE La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 61 52 11 communicartion@lalucerne.fr
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English : Marché estival
L’événement Marché estival La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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