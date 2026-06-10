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Marché estival La Lucerne-d’Outremer

Marché estival La Lucerne-d’Outremer

Marché estival La Lucerne-d’Outremer jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : PLACE DE LA HALLE

Ville : 50320 La Lucerne-d'Outremer

Département : Manche

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

La Lucerne-d’Outremer

Marché estival

PLACE DE LA HALLE La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-16
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-07-16

Marché estival tous les jeudis à partir de 18h00 du 16 juillet au 13 aout.
Nombreux producteurs locaux et artisans
Restauration sur place
Apéro concert
Entrée gratuite
18h-21h   .

PLACE DE LA HALLE La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 61 52 11  communicartion@lalucerne.fr

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English : Marché estival

L’événement Marché estival La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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