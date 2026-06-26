Art de bâtir Atelier taille de pierre La Lucerne-d’Outremer mardi 21 juillet 2026.

La Lucerne-d’Outremer

Art de bâtir Atelier taille de pierre

Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Après une petite visite guidée, réalisez une sculpture sur du béton cellulaire à l’aide d’un ciseau, d’une pointe à tracer et d’un maillet en bois (adaptés aux enfants). Apprenez le vocabulaire, les gestes et les techniques. Repartez avec votre pierre sculptée.

A partir de 7 ans, sur réservation au 02 33 60 58 98. Présence d’un adulte obligatoire. .

Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

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L’événement Art de bâtir Atelier taille de pierre La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer