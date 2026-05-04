Conférence Les vikings en Normandie Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer
Conférence Les vikings en Normandie Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer vendredi 24 juillet 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Conférence Les vikings en Normandie
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Un état des lieux sur la présence viking dans la région, à travers les vestiges et les sources textuelles.
Conférence de Simon Tasset, guide conférencier indépendant.
Conférence incluse dans le billet d’entrée. .
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
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English : Conférence Les vikings en Normandie
L’événement Conférence Les vikings en Normandie La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer
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