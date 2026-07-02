Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

2 jours de découverte communication animale & Shiatsu

La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Céline Letourneur et Sonia Chérif vous proposent au sein de l’association 2 jours de découvertes de leurs différentes pratiques

La communication animale le Vendredi 24 Juillet

– Bases et fonctionnement

– Ancrage et intuition

– pratiques sur photos

– Premières communications guidées

& le shiatsu le Samedi 25 Juillet

– Découverte du touché bienveillant

– Pratiques avec les chevaux

– Écoute du corps et présence

– Initiation aux méridiens

Le programme vous permettra de vous apporter des connaissances théoriques et pratiques, dans le but que vous puissiez apporter du confort à vos animaux au quotidien. .

La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 18 04 15 55 lechevalunguide@orange.fr

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English : 2 jours de découverte communication animale & Shiatsu

L’événement 2 jours de découverte communication animale & Shiatsu La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer