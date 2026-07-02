2 jours de découverte communication animale & Shiatsu La Lucerne-d’Outremer
vendredi 24 juillet 2026 · La Lucerne-d'Outremer
Informations pratiques
La Lucerne-d’Outremer
2 jours de découverte communication animale & Shiatsu
La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Céline Letourneur et Sonia Chérif vous proposent au sein de l’association 2 jours de découvertes de leurs différentes pratiques
La communication animale le Vendredi 24 Juillet
– Bases et fonctionnement
– Ancrage et intuition
– pratiques sur photos
– Premières communications guidées
& le shiatsu le Samedi 25 Juillet
– Découverte du touché bienveillant
– Pratiques avec les chevaux
– Écoute du corps et présence
– Initiation aux méridiens
Le programme vous permettra de vous apporter des connaissances théoriques et pratiques, dans le but que vous puissiez apporter du confort à vos animaux au quotidien. .
La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 18 04 15 55 lechevalunguide@orange.fr
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English : 2 jours de découverte communication animale & Shiatsu
L’événement 2 jours de découverte communication animale & Shiatsu La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer
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