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2 jours de découverte communication animale & Shiatsu La Lucerne-d’Outremer

vendredi 24 juillet 2026 · La Lucerne-d'Outremer

2 jours de découverte communication animale & Shiatsu La Lucerne-d’Outremer

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
50320 La Lucerne-d'Outremer
Département
Manche
Tarif

La Lucerne-d’Outremer

2 jours de découverte communication animale & Shiatsu

La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Céline Letourneur et Sonia Chérif vous proposent au sein de l’association 2 jours de découvertes de leurs différentes pratiques

La communication animale le Vendredi 24 Juillet
– Bases et fonctionnement
– Ancrage et intuition
– pratiques sur photos
– Premières communications guidées

& le shiatsu le Samedi 25 Juillet
– Découverte du touché bienveillant
– Pratiques avec les chevaux
– Écoute du corps et présence
– Initiation aux méridiens

Le programme vous permettra de vous apporter des connaissances théoriques et pratiques, dans le but que vous puissiez apporter du confort à vos animaux au quotidien.   .

La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 18 04 15 55  lechevalunguide@orange.fr

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English : 2 jours de découverte communication animale & Shiatsu

L’événement 2 jours de découverte communication animale & Shiatsu La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer

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