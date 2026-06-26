Art de bâtir Atelier taille de pierre La Lucerne-d’Outremer
Art de bâtir Atelier taille de pierre La Lucerne-d’Outremer mardi 7 juillet 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Art de bâtir Atelier taille de pierre
Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Après une petite visite guidée, réalisez une sculpture sur du béton cellulaire à l’aide d’un ciseau, d’une pointe à tracer et d’un maillet en bois (adaptés aux enfants). Apprenez le vocabulaire, les gestes et les techniques. Repartez avec votre pierre sculptée.
A partir de 7 ans, sur réservation au 02 33 60 58 98. Présence d’un adulte obligatoire. .
Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Art de bâtir Atelier taille de pierre
L’événement Art de bâtir Atelier taille de pierre La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à La Lucerne-d'Outremer (Manche)
- Tuto découverte de l’abbaye par un viking Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 8 juillet 2026
- Expérience de Destination J’éveille mes sens au cœur de la Forêt de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 8 juillet 2026
- Conférence Les premières abbayes de la Manche Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 10 juillet 2026
- Visite guidée Les oeuvres de l’abbaye au rythme de son histoire et de ses hommes La Lucerne-d’Outremer 14 juillet 2026
- Animation Deviens le gardien des oiseaux de l’abbaye La Lucerne-d’Outremer 14 juillet 2026