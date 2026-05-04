Conférence Les premières abbayes de la Manche Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Conférence Les premières abbayes de la Manche

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Une mise au point sur les premières implantations et fondations monastiques de notre département.

Conférence de Simon Tasset, guide conférencier indépendant.

Conférence incluse dans le billet d’entrée. .

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

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English : Conférence Les premières abbayes de la Manche

L’événement Conférence Les premières abbayes de la Manche La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer