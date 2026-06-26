Animation Deviens le gardien des oiseaux de l’abbaye La Lucerne-d’Outremer mardi 14 juillet 2026.

La Lucerne-d’Outremer

Animation Deviens le gardien des oiseaux de l’abbaye

Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Partez en mission pour protéger les oiseaux de l’abbaye ! Des plumes, des traces, … A vous de les déchiffrer. Découvrez des indices, écoutez des chants mystérieux et enquêtez sur les oiseaux qui habitent les lieux. Devenez Gardien de l’abbaye et protégez-les grâce à un mini atelier. Une mission nature pleine de surprises qui attend les enfants !

A partir de 5 ans, sur réservation au 02 33 60 58 98. Présence d’un adulte obligatoire. .

Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Deviens le gardien des oiseaux de l’abbaye

L’événement Animation Deviens le gardien des oiseaux de l’abbaye La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer