Fête de la Lucerne d’Outremer Le Bourg La Lucerne-d’Outremer
Fête de la Lucerne d’Outremer Le Bourg La Lucerne-d’Outremer samedi 18 juillet 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Fête de la Lucerne d’Outremer
Le Bourg Champ de la fête La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-19 03:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet
A partir de 16 h, bal et stands pour enfants (maquillage, pêche aux canards, pochettes-surprises, chamboule-tout, crêpes, structure gonflable, tours de poney) ; apéro-concert avec les Zéroun (pop-rock) et fanfare La Lucernaise ; restauration avec gigot d’agneau ; feu d’artifice et bal populaire avec Chappy.
Dimanche 19 juillet
A partir de 9 h 30, trails de 21km, 15,5 km et de 10 km, marche sportive de 10 km, courses à pied pour enfants, Ball-trap ; restauration avec jambon au cidre ; fanfare La Lucernaise, chanteuse Hélène Dor ; stands pour petits et grands ( structure gonflable, maquillage, pêche aux canards, pochettes-surprises, chamboule-tout, tir à la carabine) ; tirage de la tombola.
ne-d’Outremer .
Le Bourg Champ de la fête La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 58 44 87
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English : Fête de la Lucerne d’Outremer
L’événement Fête de la Lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer
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