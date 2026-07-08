Conférence la petite histoire du nom de nos villages Arches
vendredi 25 septembre 2026 · Arches
Informations pratiques
Arches
Conférence la petite histoire du nom de nos villages
2 rue de la Mairie Arches Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Ensemble remontons le temps et pour une découvert linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France entre langues gauloises, latines, françaises.Tout public
0 .
2 rue de la Mairie Arches 88380 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s travel back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, drawing on Gallic, Latin, and French languages.
L’événement Conférence la petite histoire du nom de nos villages Arches a été mis à jour le 2026-07-08 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Arches (Vosges)
- La petite histoire du nom de nos communes Arches 25 septembre 2026