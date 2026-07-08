Informations pratiques

Arches

Conférence la petite histoire du nom de nos villages

2 rue de la Mairie Arches Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Ensemble remontons le temps et pour une découvert linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France entre langues gauloises, latines, françaises.Tout public

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2 rue de la Mairie Arches 88380 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

Let’s travel back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, drawing on Gallic, Latin, and French languages.

L’événement Conférence la petite histoire du nom de nos villages Arches a été mis à jour le 2026-07-08 par OT EPINAL ET SA REGION