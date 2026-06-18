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La petite histoire du nom de nos communes Arches

La petite histoire du nom de nos communes Arches

La petite histoire du nom de nos communes Arches vendredi 25 septembre 2026.

Adresse : 2 rue de la mairie

Ville : 88380 Arches

Département : Vosges

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Arches

La petite histoire du nom de nos communes

2 rue de la mairie Arches Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Ensemble, remontons le temps et pour une découverte linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France, entre langues gauloises, latines et françaises.Tout public
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2 rue de la mairie Arches 88380 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 

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English :

Let’s go back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, spanning the Gallic, Latin, and French languages.

L’événement La petite histoire du nom de nos communes Arches a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION