La petite histoire du nom de nos communes Arches
La petite histoire du nom de nos communes Arches vendredi 25 septembre 2026.
Arches
La petite histoire du nom de nos communes
2 rue de la mairie Arches Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Ensemble, remontons le temps et pour une découverte linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France, entre langues gauloises, latines et françaises.Tout public
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2 rue de la mairie Arches 88380 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
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English :
Let’s go back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, spanning the Gallic, Latin, and French languages.
L’événement La petite histoire du nom de nos communes Arches a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION