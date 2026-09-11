Conférence La photographie humaniste origines, âges d’or et héritages Esapce Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Conférence La photographie humaniste origines, âges d’or et héritages

Esapce Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La photographie humaniste est souvent présentée comme un courant français né dans les années 1930, arrivé à maturité après-guerre.

Mais ce qui réunit ces photographes n’est pas un style ni une époque c’est l’intention de placer l’humain au centre de l’image et d’en reconnaître la dignité. Aujourd’hui patrimoniale, elle continue d’influencer notre regard sur le réel. .

Esapce Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr

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English : Conférence La photographie humaniste origines, âges d’or et héritages

L’événement Conférence La photographie humaniste origines, âges d’or et héritages Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce