Conférence « La richesse philosophique, symbolique et spirituelle de l’Odyssée d’Homère », Chapelle de Sainte-Eulalie, Garrigues-Sainte-Eulalie

Informations pratiques

Conférence « La richesse philosophique, symbolique et spirituelle de l’Odyssée d’Homère » Samedi 19 septembre, 18h30 Chapelle de Sainte-Eulalie Gard

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Sainte-Eulalie et conférence

À partir de 18h30, la chapelle Sainte-Eulalie ouvrira exceptionnellement ses portes au public.

À 19h, Jean-Pierre Mailhan, écrivain, donnera une conférence intitulée « La richesse philosophique, symbolique et spirituelle de l’Odyssée d’Homère ».

Juriste de formation, Jean-Pierre Mailhan est parisien d’origine, mais reste très attaché à ses racines gardoises. Installé à Saint-Quentin-la-Poterie, il partage son temps entre engagements associatifs, passion pour l’œnologie et écriture. Il a publié cinq romans, deux textes courts sélectionnés dans des recueils de nouvelles aux Éditions de l’Har, à Nîmes, ainsi que onze pièces de théâtre. Il participe également régulièrement à un atelier d’écriture.

L’Odyssée, son livre de chevet, traverse toute son œuvre et nourrit son imaginaire.

À 20h, la soirée se poursuivra par un moment d’échanges conviviaux autour d’une buvette et d’une petite restauration.

Chapelle de Sainte-Eulalie Rue de la chapelle, 30190 Garrigues Sainte Eulalie Garrigues-Sainte-Eulalie 30190 Gard Occitanie Ancienne chapelle romane (XIe) ayant été absorbée par les fortifications du village au XIVe.La tour des remparts (chemin de ronde visible) s’est accolée à l’angle de la façade de la chapelle.

A l’intérieur, on peut voir un tableau du martyre de Sainte Eulalie – Signé Martius de Marzi (1843)

A l’arrière de la chapelle : un puit avec double entrée : côté prieuré + côté cimetière. Parking place des Retraités à 50 m

Bus LIO quotidien

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Sainte-Eulalie et conférence

©catherine Braun