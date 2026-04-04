Conférence La Sirène Blainville-Crevon
Conférence La Sirène Blainville-Crevon samedi 27 juin 2026.
Blainville-Crevon
Conférence La Sirène
Mairie Blainville-Crevon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le musée La Sirène vous propose une conférence par Frédérique Olivier-Ghauri, directrice du musée international d’art Naïf de Nice.
LE MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE (ET RENÉE) JAKOVSKY PLUS DE 40 ANS DE VIE
D’UN MUSÉE INCLASSABLE .
Mairie Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 80 49 15 associaton.lasirene76116@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence La Sirène
L’événement Conférence La Sirène Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Blainville-Crevon (Seine-Maritime)
- Blainville-Crevon en fête Blainville-Crevon 5 juin 2026
- Visites guidées Les Trois trésors de Blainville Blainville-Crevon 7 juin 2026
- Archéo Jazz Blainville-Crevon 24 juin 2026
- ARCHEO JAZZ – PASS 2 JOURS – PASS MERCREDI VENDREDI CHAPITEAU DE BLAINVILLE Blainville Crevon 24 juin 2026
- ARCHEO JAZZ – PASS 2 JOURS – PASS JEUDI SAMEDI CHAPITEAU DE BLAINVILLE Blainville Crevon 24 juin 2026