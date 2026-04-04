Blainville-Crevon

Conférence La Sirène

Mairie Blainville-Crevon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le musée La Sirène vous propose une conférence par Frédérique Olivier-Ghauri, directrice du musée international d’art Naïf de Nice.

LE MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE (ET RENÉE) JAKOVSKY PLUS DE 40 ANS DE VIE

D’UN MUSÉE INCLASSABLE .

Mairie Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 80 49 15 associaton.lasirene76116@orange.fr

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English : Conférence La Sirène

L’événement Conférence La Sirène Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin