Informations pratiques

Troyes

Conférence La tapisserie de Bayeux

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Depuis sa création cette broderie médiévale, unique par sa grandeur (70m), sa conception et son ambition, témoigne des relations entre la Normandie et l’Angleterre. Réalisée entre 1066 et 1083 env., en fils de laine sur toile de lin, c’est l’épopée des souverains anglais, d’un duc de Normandie et d’une histoire conquérante qui s’offre au spectateur du XXIème siècle de façon imagée, vivante et profondément parlante. C’est peut-être sa plus grande réussite nous émouvoir et nous faire sentir intimement une aventure millénaire.



Peut-être produite sur le sol anglais, l’idée de la présenter au British Museum de Londres pendant les travaux du musée de Bayeux a ramené la tapisserie sous les feux de l’actualité. Entre annonce présidentielle, questions de restauration, débat sur l’opportunité d’un prêt et interrogation sur son état, la toile épique suscite des fantasmes jusqu’à la crainte de la voir confisquée par les Britanniques après l’exposition de 2026-2027 !



Il est temps de démêler ces écheveaux de fils et de rumeurs. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est amisdesmusees.art.histoire.troyes@laposte.net

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L’événement Conférence La tapisserie de Bayeux Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne