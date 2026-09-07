Conférence « La Tour du Château des Evêques », Musée du Félicien, Argentine
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Félicien · Argentine
Informations pratiques
Conférence « La Tour du Château des Evêques » Samedi 19 septembre, 17h30 Musée du Félicien Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Conférence sur la Tour du château des Evêques à 17h30 le samedi 19 septembre
Musée du Félicien 3408 RD 72, 73220 Argentine Argentine 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 44 33 67 https://musee-felicien.fr/ http://www.facebook.com/pages/Musée-du-Félicien/269692023146173?fref=ts Le Musée du Félicien : le quotidien filmé des paysans d’autrefois au fil des saisons. Le site vous fera partager la vie de Félicien et de sa famille, paysans au début des années 1900 à Argentine, village de l’entrée de la vallée de la Maurienne. Trois courts-métrages, un son et lumière dans la cuisine reconstituée et des expositions vous feront comprendre la vie difficile et solidaire à la campagne. A43 en venant de Chambéry ou Grenoble : sortie 24 Aiton, direction Aiguebelle, D1006, RD72, musée à côté de l’église d’Argentine. D1006, RD72.
Conférence sur la Tour du château des Evêques à 17h30 le samedi 19 septembre
©Cédric JURET
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