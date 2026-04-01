[Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite
Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Plongez dans l’histoire d’un site archéologique lors de cette conférence consacrée à la villa gallo-romaine de la butte Nollent, à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Des archéologues vous dévoileront les coulisses des fouilles et les découvertes réalisées sur ce site classé au patrimoine, témoignant de l’occupation antique du territoire. Entre histoire, recherche scientifique et valorisation du patrimoine, cette rencontre vous permettra de mieux comprendre la vie à l’époque gallo-romaine sur le littoral normand.
Un rendez-vous passionnant pour les amateurs d’histoire et de patrimoine. .
Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite
L’événement [Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
- [Balade nature] Mares et zones humides autour du Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 18 avril 2026
- [Visite guidée] Le Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 19 avril 2026
- [Balade nature] Mission Nature au Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 13 juin 2026
- [Sortie Littoral] Faune et flore du littoral à Ste Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer 18 juillet 2026
- [Balade nature] Terre et Mer autour du Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 19 août 2026