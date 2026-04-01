Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite

Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Plongez dans l’histoire d’un site archéologique lors de cette conférence consacrée à la villa gallo-romaine de la butte Nollent, à Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Des archéologues vous dévoileront les coulisses des fouilles et les découvertes réalisées sur ce site classé au patrimoine, témoignant de l’occupation antique du territoire. Entre histoire, recherche scientifique et valorisation du patrimoine, cette rencontre vous permettra de mieux comprendre la vie à l’époque gallo-romaine sur le littoral normand.

Un rendez-vous passionnant pour les amateurs d’histoire et de patrimoine. .

Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite

L’événement [Conférence] La villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie