[Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer dimanche 3 mai 2026.
Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Sortie nature] Trésors cachés
Rendez-vous parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Marchez sous les arbres, approchez les mares discrètes et laissez-vous surprendre par la diversité du vivant.
Une exploration apaisante à la découverte de la nature cachée de la forêt.
Réservation obligatoire sur le site internet du Département http://seinemaritime.fr/ens .
Rendez-vous parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
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English : [Sortie nature] Trésors cachés
L’événement [Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité
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