Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Sortie nature] Trésors cachés

Rendez-vous parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Marchez sous les arbres, approchez les mares discrètes et laissez-vous surprendre par la diversité du vivant.

Une exploration apaisante à la découverte de la nature cachée de la forêt.

Réservation obligatoire sur le site internet du Département http://seinemaritime.fr/ens .

Rendez-vous parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

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English : [Sortie nature] Trésors cachés

L’événement [Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité