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[Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Rendez-vous parking du phare d'Ailly

Ville : 76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Sortie nature] Trésors cachés

Rendez-vous parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Marchez sous les arbres, approchez les mares discrètes et laissez-vous surprendre par la diversité du vivant.
Une exploration apaisante à la découverte de la nature cachée de la forêt.

Réservation obligatoire sur le site internet du Département http://seinemaritime.fr/ens   .

Rendez-vous parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02  eco2nature@gmail.com

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English : [Sortie nature] Trésors cachés

L’événement [Sortie nature] Trésors cachés Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité

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