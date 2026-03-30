Conférence L’Académie Française une histoire immortelle

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Musée Marguerite Audoux vous propose une conférence L’Académie Française une histoire immortelle animée par Ghislaine Antoine, dans le cadre de la programmation du Conseil départemental du Cher Sur les pas de Georges Sand .

En parallèle de la parution de son romain Un papillon sur la coupole , l’animatrice culturelle Ghislaine Antoine, alias Squirelito, présentera une conférence sur l’Académie Française dans le cadre de la programmation du Conseil départemental du Cher Sur les pas de George Sand . Les principaux thèmes abordés seront son histoire, son fonctionnement, une visite des lieux par diaporama, la question des femmes.

Une séance de dédicace suivra cette présentation. .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

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English :

The Musée Marguerite Audoux invites you to a talk entitled L’Académie Française: une histoire immortelle (The French Academy: an immortal history) by Ghislaine Antoine, as part of the Conseil départemental du Cher’s program Sur les pas de Georges Sand (In the footsteps of Georges Sand).

L’événement Conférence L’Académie Française une histoire immortelle Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE