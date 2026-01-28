Conférence LAFAYETTE, en un ou deux mots Palais des Arts et du Festival Dinard

Conférence LAFAYETTE, en un ou deux mots

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Organisée par l’association Lord Russel

Conférence présentée par Martyne Jacquemin (Grand Commandeur Croix Or et Ambassadrice de l’ORDRE DE LAFAYETTE).

Cette année marque le 250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis d’Amérique où le Marquis de Lafayette est célébré comme le Héros qui a combattu aux côtés de George Washington, pour leur liberté, venant offrir le service de son épée gratuitement, alors qu’il n’avait que 19 ans.

Il a dépensé la moitié de sa fortune personnelle pour la liberté des 13 colonies anglaises et a été le premier Français à être nommé Major Général par le Congrès américain en 1777, après avoir rejoint volontairement les insurgents en lutte pour l’indépendance de leur pays.

En France, Lafayette n’est pas aussi célèbre, il le devrait puisqu’il est appelé le HEROS DES DEUX MONDES.

Entrée 5€, sans inscription. .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 75 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

