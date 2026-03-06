Conférence L’âge d’or du rock californien Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Conférence L’âge d’or du rock californien Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains lundi 15 juin 2026.
Andernos-les-Bains
Conférence L’âge d’or du rock californien
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Animée par Jean Pierre Gauffre, journaliste, chroniqueur et humoriste. Organisée par l’Université du Temps Libre (UTL). Durée 1h30. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 86 13 37
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English : Conférence L’âge d’or du rock californien
L’événement Conférence L’âge d’or du rock californien Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Andernos-les-Bains
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