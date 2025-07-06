Marco Poingt & Carlos Sarduy en concert Scène sur la plage du Bétey Andernos-les-Bains lundi 27 juillet 2026.

Andernos-les-Bains

Marco Poingt & Carlos Sarduy en concert

Scène sur la plage du Bétey Avenue de la Plage du Betey Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 22:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

À 28 ans, Marco Poingt incarne une génération d’artistes pour qui la musique est un territoire sans frontières. il monte sur scène très tôt, porté par une passion précoce et viscérale. Formé à la fois en piano classique et en jazz, il développe un langage singulier, nourri de rigueur, d’improvisation et d’ouverture. Pianiste et compositeur à la croisée des mondes, il façonne un univers riche et métissé, où dialoguent avec virtuosité musique classique, jazz et sonorités latino-américaines. Diplômé du Berklee College of Music, Marco se distingue par sa capacité à fusionner les genres et à réinventer les codes.

Sorti en septembre 2023, son dernier album, INTUITION, cristallise cette rencontre entre racines classiques, rythmes du monde et modernité sensorielle. Collaborateur inspiré, il partage la scène avec des artistes venus d’horizons variés. .

Scène sur la plage du Bétey Avenue de la Plage du Betey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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L’événement Marco Poingt & Carlos Sarduy en concert Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains