Conférence : L’âge du Bronze au quotidien : produire, manger, échanger (PEAKE Rebecca, INRAP/ArTeHiS), Écomusée de la Bresse bourguignonne, Pierre-de-Bresse

Conférence : L’âge du Bronze au quotidien : produire, manger, échanger (PEAKE Rebecca, INRAP/ArTeHiS) Dimanche 14 juin, 15h00 Écomusée de la Bresse bourguignonne Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Conférence par Rebecca Peake (INRAP/ArTeHiS) sur la vie quotidienne à l’âge du Bronze.

Écomusée de la Bresse bourguignonne 5ter Avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse, France Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385762716 http://www.ecomusee-bresse71.fr Édifié au XVIIe siècle par la puissante famille de Thiard, l’architecture classique du château de Pierre-de-Bresse, propriété du Département de Saône-et-Loire, est inspirée du château de Versailles. Installé au Nord de la Bresse bourguignonne, le château est le siège de l’Écomusée de la Bresse. Ce musée vous dévoile la portion savoureuse de la Bresse, cette plaine bocagère aux savoir-faire typiques et parcourue d’innombrables étangs et rivières. En fin de visite savourez une boisson fraiche dans le salon de thé du château ou profitez d’une promenade dans le parc de 30 hectares qui entoure le monument.

Conférence par Rebecca Peake (INRAP/ArTeHiS) sur la vie quotidienne à l’âge du Bronze.

©Écomusée de la Bresse bourguignonne