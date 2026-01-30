Conférence L’Amazonie ; La nature domestiquée À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence L’Amazonie ; La nature domestiquée

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Conférence avec Blandine Gauthier, guide conférencière.

De l’imagination fertile des premiers conquistadores naissent les mythes liés à l’Amazonie. Venez les (re)découvrir lors de cette conférence.

De l’imagination fertile des premiers conquistadores naissent les mythes liés à l’Amazonie. Leur insatiable appétit d’or les conduira à endurer les pires souffrances et à voir dans ce monde inextricable et dangereux la concrétisation de leurs cauchemars les plus terrifiants. .

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 04 26 uiamcsaintjean@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’Amazonie ; La nature domestiquée

Conference with guide Blandine Gauthier.

The fertile imagination of the first conquistadores gave rise to the myths associated with Amazonia. Come and (re)discover them in this lecture.

