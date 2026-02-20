Conférence l’Andalousie arabe Wissembourg

Conférence l’Andalousie arabe

4 place des Carmes Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Plongez au cœur d’une période fascinante de l’histoire méditerranéenne avec cette conférence consacrée à l’Andalousie arabe. De 711 à 1492, Al-Andalus fut un carrefour exceptionnel de cultures, de religions et de savoirs, où musulmans, chrétiens et juifs ont façonné un héritage commun d’une richesse remarquable. À travers l’évocation de figures marquantes et de cités emblématiques comme Cordoue, Séville ou Grenade, cette conférence mettra en lumière l’essor artistique, scientifique et architectural de cette civilisation brillante. Des merveilles comme l’Alhambra témoignent encore aujourd’hui de son raffinement et de son influence durable en Europe. Un voyage captivant entre histoire, culture et transmission, pour mieux comprendre l’empreinte profonde laissée par l’Andalousie arabe dans notre patrimoine. .

4 place des Carmes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

English :

Immerse yourself in a fascinating period of Mediterranean history with this lecture on Arab Andalusia.

