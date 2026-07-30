Conférence L’Arctique, nouvel Eldorado Salle Youen Gwernig Scaër
mardi 3 novembre 2026 · Salle Youen Gwernig · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Conférence L’Arctique, nouvel Eldorado
Salle Youen Gwernig Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 14:00:00
fin : 2026-11-03 16:30:00
Date(s) :
2026-11-03
Conférence L’Arctique, nouvel Eldorado animée par Erwan Le Goff.
Erwan Le Goff est agrégé de géographie, actuellement doctorant en géographie à l’université de Rennes 2 (laboratoire Espaces et sociétés). Il effectue une thèse sur les enjeux d’aménagement dans les Villes-Santé.
La conférence abordera principalement les thèmes suivants
• Réchauffement climatique une hausse des températures trois fois plus rapide qu’ailleurs menant au recul de la banquise.
• Routes maritimes l’ouverture potentielle de passages nordiques réduisant les distances de transport entre l’Asie et l’Europe.
• Ressources naturelles la convoitise des sous-sols riches en hydrocarbures (pétrole, gaz) et en minerais (terres rares, or, diamants). .
Salle Youen Gwernig Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 09 28 50
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English :
L’événement Conférence L’Arctique, nouvel Eldorado Scaër a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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